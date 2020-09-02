Аксенов анонсировал революцию в дорожном строительстве в Крыму в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Общая сумма, которая выделяется Крыму в 2020 и 2021 годах на дорожное строительство, составит более 27 млрд рублей, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

"Ожидаем, что более 7 млрд рублей будет потрачено в этом году непосредственно на реконструкцию и ремонт дорог. Это в первую очередь муниципальные дороги. Следующий год у нас там большая сумма, около 20 млрд рублей, по поручению президента. Планируем ударно за следующий год революцию в дорожном строительстве совершить", - сообщил Аксенов в программе "Открытый разговор" в прямом эфире телеканала "Миллет".

По его словам, средств, которые выделяются правительством РФ, достаточно. "Контракты на выполнение работ должны быть заключены в этом году, чтобы с 10 января 2021 года все стояли с лопатами наперевес и выполняли эти работы", - сказал он.

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе составляет 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится 23,5%.