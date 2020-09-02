Власти Крыма намерены в 2021 году легализовать отели, работающие в "серой" зоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают вывести из "серой" зоны отели и гостиницы, работающие неофициально, и легализовать эти объекты размещения в 2021 году, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов в программе "Открытый разговор" в прямом эфире телеканала "Миллет".

"Перед нами стоит вопрос легализации (отелей, работающих неофициально). Мы рассчитываем, что со следующего года у нас эта проблема уйдет в небытие. Мы ряд мер разработали, в том плане, чтобы дать облегченные условия людям с тем, чтобы они имели возможность легализовать этот бизнес, и их материальное положение не должно при этом ухудшиться по сравнению с тем, что есть сейчас", - сказал Аксенов.

В числе мер, разработанных для стимулирования выхода отельеров из "серой" зоны - это льготное налогообложение, отметил Аксенов.

"Всем надо уходить в легальное поле, в дальнейшем работать просто так, иметь на берегу оранжерею какую-то или павильон какой-то, а использовать под гостиницу, где нет ни очистных, ничего, мы не дадим. Это бьет по репутации всей республики", - добавил глава Крыма.

Крым два года подряд ставил рекорды по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. За июль и август Крым посетили более 3,5 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают в этом году провести в этом году первый круглогодичный сезон.