Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах в 2020 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах в 2020 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Российские регионы получат 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году <...> Средства будут использованы не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков дорог", - говорится в сообщении.

Средства будут выделены, в частности, республикам Башкортостан, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия - Алания, а также Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областям, Ненецкому автономному округу и Хабаровскому краю.

Как сообщает кабмин, уже в этом году будет отремонтировано около 110 км магистралей, завершено строительство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструкция туннеля в Северной Осетии.

"В целом это поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты", - отметили в правительстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 27 августа сообщал о выделении 5 млрд на развитие дорожной сети. Средства выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы". Доклад о расходовании средств должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.