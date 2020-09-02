В Конгрессе считают, что госдолг США к концу года почти сравняется с национальным ВВП

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный долг Соединенных Штатов практически сравняется к концу 2020 года с объемом национального ВВП. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду новом докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет

Как свидетельствуют его специалисты, американский госдолг, по имеющимся расчетам, должен "резко вырасти - до 98% ВВП - в 2020 году". Между тем в конце 2019 года он составлял 79% ВВП США, а в 2007 году - 35%, отмечается в отчете. Согласно заключению его авторов, размер госдолга США в 2021 году превысит 100% американского ВВП. В 2023 году он способен достичь 107% национального ВВП, предупреждают в Бюджетном управлении Конгресса.

По словам его сотрудников, "предыдущий пик был зафиксирован в 1946 году в связи с крупными дефицитами [федерального бюджета США], вызванными Второй мировой войной". К 2030 году госдолг может составить 109% ВВП, указывают эксперты аппарата Конгресса.

В нынешнем году ВВП США, как ожидается, достигнет около $22 трлн.

Однако, в соответствии с выводами некоторых других американских специалистов, госдолг США уже вырос до рекордной величины и превысил $26 трлн. Сведения такого рода распространили еще в июне со ссылкой на статистику Министерства финансов США американские телекомпании, в том числе CNN и CBS.

Заоблачный рост национального долга США объясняется прежде всего экстренными расходами американского правительства на преодоление экономического кризиса, который был вызван пандемией, спровоцированной новым коронавирусом. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (центробанком) США.