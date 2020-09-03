На Столыпин-форуме в Москве обсудят пути укрепления мировой экономики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" состоится 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. Мероприятие пройдет в гибридном формате, совмещая офлайн и онлайн, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"К форуму присоединятся около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций", - сказали в пресс-службе.

В первый день на площадке форума будут обсуждать основные инструменты макроэкономической политики, направленные на повышение устойчивости и восстановление роста экономик стран и мировой экономики в целом.

Ключевой дискуссией дня станет "обсуждение различных моделей укрепления иммунитета экономик в посткоронавирусном мире", уточнили в пресс-службе. Как ожидается, участниками дискуссии станут вице-премьер РФ Юрий Борисов, мэр Москвы Сергей Собянин, основатель ГК "Русал" Олег Дерипаска, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач и другие.

Темой второго дня форума станет обсуждение международного опыта повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет цифровой трансформации отраслей в условиях пандемии коронавируса. Будут представлены основные инструменты и технологии, используемые в рамках цифровой трансформации как коммерческого, так и некоммерческого секторов. Главной дискуссией дня станет обсуждение опыта цифровой трансформации государственного управления и цифровой перезагрузки отраслей.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.