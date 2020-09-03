Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на нью-йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в среду на фоне ожидания нового пакета поддержки американской экономики в условиях пандемии.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 454,84 пункта (1,59%) и остановился на уровне 29 100,50 пункта, впервые с февраля преодолев отметку в 29 тыс. пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 54,19 пункта (1,54%), до отметки 3 580,84. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 116,77 пункта (0,98%), до уровня 12 056,44 пункта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI составила $41,59 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото достигла $1 949,25 за тройскую унцию.

Агентство Associated Press отмечает, что рост индексов вызван ожиданием нового пакета мер поддержки американской экономики в условиях пандемии, а также перспективой появления вакцины от коронавируса, созданной американскими производителями. "Наряду с этим нельзя забывать о том, что инвесторы продолжают скупать акции, хорошо показавшие себя в последние дни", - приводит AP слова специалиста по инвестициям компании TD Ameritrade Джей-джей Кинахана. В свою очередь, специалист компании Northern Trust Wealth Management Кэти Никсон указала, что желание властей США прийти к соглашению по пакету стимулирующих экономику мер вселяет инвесторам уверенность.