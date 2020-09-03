Более 150 рабочих мест создадут в Приамурье на предприятиях новых резидентов ТОР

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 150 новых рабочих мест будет создано на предприятиях Амурской области, получивших статус резидентов территории опережающего развития "Приамурская". Об этом сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"В августе резидентами территории опережающего развития "Приамурская", подписав соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока, стали четыре предприятия, намеренные реализовать проекты по созданию складов для хранения и перевозок продукции растениеводства. В результате выполнения этих проектов в Амурской области будет создано 152 рабочих места, частные инвестиционные вложения составят 395,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Основной профиль деятельности новых резидентов ТОР "Приамурская" - логистика и транспорт. Это объясняется территориальной близостью Амурской области к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и благоприятными климатическими условиями для развития сельского хозяйства.

В Амурской области в настоящее время работают 13 резидентов ТОР, которые реализуют проекты на сумму более 1,8 млрд рублей. Все они имеют государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время проведения контрольных проверок и другие.