В Ираке опровергли информацию о просьбе освободить страну от ограничений по экспорту нефти

ТАСС, 3 сентября. Министерство нефти Ирака в среду опровергло заявление, распространенное в СМИ якобы от имени главы ведомства Ихсана Абделя Джабера, о намерении попросить ОПЕК об освобождении от обязательств по сокращению экспорта нефти в первом квартале 2021 года. Об этом заявил представитель иракского ведомства, чьи слова приводятся в среду на официальном сайте министерства.

"Ложное заявление, приписываемое министру нефти, о том, что Ирак будет просить освобождения от ограничений по добыче нефти по соглашению стран ОПЕК+, распространилось сегодня в СМИ. Министерство нефти хотело бы категорически отвергнуть это безосновательное утверждение и подтвердить, что, напротив, Ирак остается полностью приверженным апрельскому соглашению ОПЕК+ и компенсационному механизму, принятому в июне", - говорится в заявлении Миннефти.

В иракском ведомстве также отметили, что если Багдаду не удастся достичь 100% соблюдения квот по добыче нефти к концу сентября, то он после 17 сентября предложит странам ОПЕК+ провести встречу для продления компенсационного периода до конца ноября.

Страны ОПЕК+ сокращали добычу нефти на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Но в мае соглашение было выполнено только на 87%, а в июне и июле - на 95% без учета добровольного сверхсокращения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Наиболее слабые результаты по сокращению добычи показали Ирак, Нигерия, Габон, Экваториальная Гвинея, Конго и Южный Судан.

С учетом компенсаций итоговое сокращение добычи нефти в ОПЕК+ в августе-сентябре должно составить 8,85 млн б/с, а не 7,7 млн б/с, как оговорено в соглашении.

Следующее заседание технического комитета ОПЕК+ назначено на 16 сентября, а министерского мониторингового комитета - на 17 сентября 2020 года.