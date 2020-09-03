"Известия": МВД не поддержало законопроект об онлайн-продаже алкоголя

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. МВД РФ подготовило отрицательный отзыв на предложенный Минфином законопроект, разрешающий торговлю спиртным через интернет. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на отзыв ведомства, направленный замглавы Минфина Алексею Сазанову и в аппарат правительства.

зачем нужен запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Градус по возрасту: зачем нужен запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

По данным издания, в МВД считают, что разрешение на онлайн-продажу алкоголя приведет к злоупотреблениям выпивкой и увеличению преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Кроме того, в ведомстве отметили риск продажи алкоголя несовершеннолетним, развитие нелегального рынка спиртного, а также возможность противоправных действий в отношении курьеров, доставляющих данную продукцию.

В отзыве МВД также указывается, что продажа алкоголя через интернет отвечает интересам производителей. Законопроект, как пишет газета, может дать возможность производителям напрямую взаимодействовать с покупателями, что приведет к изменению стоимости продукции и неконкурентоспособности торговых объектов.

Данную позицию МВД подтвердили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Кроме того, источник издания в правительстве сообщил, что позиция МВД достаточно серьезная и подтверждена статистическими данными.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство законопроект, разрешающий торговлю спиртным через интернет. Однако против такого решения возражают Минздрав и Роспотребнадзор.

По версии Минфина, онлайн-продажа спиртного должна вводится поэтапно. Первыми до 1 января 2021 года такое разрешение могут получить производители и оптовые продавцы вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А последними, после 1 января 2023 года, эту возможность получат компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары и производители сидра с объемом производства не более 300 тыс. дал в год.