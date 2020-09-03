Объем просроченных долгов по кредиткам впервые с 2018 года приблизился к 150 млрд руб.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объем просроченной более чем на 90 дней задолженности по кредитным картам в России в июле составил 149,7 млрд руб. Последний раз этот уровень просрочки наблюдался в сентябре 2018 года (158 млрд руб.), следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть в распоряжении ТАСС).

В июне объем просроченной задолженности составлял 144,5 млрд руб. (прирост на 3,6% по сравнению с июлем), в июле 2019 года - 137,7 млрд руб. (прирост на 8,7%).

При этом, по доле просроченной задолженности наблюдается снижение по количеству просроченных долгов по кредиткам. Так, по количеству кредитов доля просроченных в июле составила почти 7%, снизившись на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с июлем 2019 года и почти не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Доля объема просроченной задолженности в июле (16,3 %) по сравнению в предыдущем месяцем (16,1%) и июлем 2019 года (16,4%) осталось практически на том же уровне.

"Часть граждан, имеющих задолженность по кредитным картам, ожидаемо столкнулась с падением или потерей доходов, что привело к росту неплатежей. Реструктуризации задолженности по кредитным картам проводились банками не так активно, как по иным розничным кредитам. В результате чего сейчас мы видим вызревание проблемной задолженности и миграцию сроков просрочки в диапазон свыше 90 дней", - комментирует заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин отметил, что хотя объем портфеля по кредитным картам находится на рекордно высоком уровне, доля просроченных более чем на 90 дней платежей достигла 16,3%, что все еще значительно ниже показателей двухлетней давности, когда она превышала 23%. "За период пандемии доля наиболее проблемных активов выросла очень умеренно - лишь на 1,5 п. п., и их текущий уровень пока не является критичным для системы", - сказал он.

Аналитики обоих агентств не исключают дальнейшего роста просроченной задолженности по этому виду кредитования.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев относительно высокую долю просрочки по кредитным картам объясняет их спецификой. "Банк оценивает клиента в момент выдачи, за время пользование картой его платежеспособность может измениться в худшую сторону в силу как объективных, так субъективных причин. Предсказать это в моменте выдачи невозможно", - отмечает он.

Кредитная карта есть у половины банковских заемщиков, напомнил гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков. Кроме того, не стоит забывать, что практически у 30% клиентов карта является вторым или третьим кредитным продуктом помимо ипотеки и крупного кредита. "В случае возникновения финансовых трудностей заемщик прекращает обслуживание того продукта, где меньше рисков и последствий, то есть именно по кредитной карты", - отмечает он.