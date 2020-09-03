Опрос: почти половина россиян готовы взять новый кредит, несмотря на влияние пандемии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Почти половина населения России готово взять новый кредит, несмотря на непростую ситуацию в экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Наибольшая доля желающих взять новый кредит проживает на Урале и на Северо-Западе, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса банка "Открытие".

"Несмотря на влияние карантина и пандемии, 46% опрошенных россиян заявили, что при необходимости готовы брать новые кредиты. Наибольшая доля поклонников кредитов на Урале (63%) и на Северо-Западе (50%). При этом о готовности к новым кредитам заявили лишь 29% жителей Северного Кавказа и 35% москвичей и жителей Московской области", - отметили в "Открытии".

При этом 38% опрошенных россиян никогда не брали и не планируют брать кредит. Наибольший процент "отказников" - на Северном Кавказе (57%) и в Московском регионе (49%).

Влияние пандемии на расходы и доходы

Пандемия и ограничительные меры из-за коронавируса никак не повлияли на расходы 43% населения. Меньше всего карантин повлиял на расходы жителей Северо-Кавказского федерального округа.

При этом у 28% опрошенных расходы во время пандемии выросли, из них 11% россиян связывают это с увеличением трат на досуг и непродовольственные товары, а 17% - с необходимостью решать возникшие бытовые проблемы.

Снизили траты из-за потери доходов 25% респондентов. Больше всего приходится экономить жителям Северо-Запада и Урала, меньше других - Северного Кавказа и Дальнего Востока, следует из опроса "Открытия".

Также 39% россиян заявили, что карантин никак не повлиял на их доходы, а 9% опрошенных отметили рост своих доходов на карантине. Большинство из них живут в Москве и Подмосковье, а также на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. При этом 49% респондентов отметили снижение своих доходов из-за ограничительных противовирусных мер. В Северо-Западном федеральном округе потерявших в доходах оказалось большинство - 53% опрошенных. Ниже всего доля тех, кто отметил падение доходов, в Московском регионе и на Северном Кавказе (по 33%).

Согласно данным "Открытия", 24% россиян работали во время карантина в обычном режиме. Еще 40% респондентов уже работают в прежнем режиме после карантина, из них 17% вернулись с удаленки в офисы, возобновили работу после временного отдыха - 23% опрошенных. Продолжают трудиться из дома 12% респондентов, а 16% опрошенных россиян заявили, что находятся в поиске новой работы.

Банк "Открытие" провел опрос с 26 августа по 2 сентября по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тыс. руб. в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.