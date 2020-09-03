Исследование: спрос на автобусные маршруты в Белоруссию на сентябрь-октябрь вырос на 60%

МОСКВА, 3 сентября ./ТАСС/. Спрос на автобусы в Белоруссию на сентябрь-октябрь вырос на 60% по сравнению с осенью прошлого года. Самым популярным направлением стал маршрут Москва-Минск, говорится в исследовании аналитиков сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", с которым ознакомился ТАСС.

"Доли белорусских направлений в зарубежном рейтинге выросли в разы по сравнению с прошлым годом - в 5-8 раз в зависимости от направления. Спрос на автобусы в Белоруссию вырос на 60% по сравнению с прошлой осенью (на основе данных по 10 популярным маршрутам в Белоруссию, поездки в сентябре-октябре)", - отмечается в исследовании.

Лидирует в рейтинге зарубежных автобусных направлений маршрут Москва - Минск. "На него приходится около 46% билетов, проданных на сентябрь и октябрь", - уточнили в "Туту.ру". На втором месте автобусы из Санкт-Петербурга в Минск (доля 8,1%), на третьем - из Москвы в Киев (6,7%), следом идет маршрут Москва-Витебск (4,2%) и замыкает топ-5 Москва-Гомель (3%).

"В топ-10, помимо рейсов из Москвы и Петербурга в Минск, входят также рейсы из столицы в Витебск, Гомель, Борисов, Могилев и Бобруйск, а также направление Смоленск - Минск. Из "небелорусских" направлений в десятке только маршрут Москва - Киев", - сообщили аналитики сервиса.

В прошлом году в сентябре-октябре в лидерах также были автобусные маршруты Москва-Минск и Москва-Киев. При этом из рейтинга исчезло направление Санкт-Петербург - Таллин вместе с востребованными ранее автобусами в Хельсинки, Харьков, Ригу и Нарву.

Авиабилеты

Несмотря на то, что авиасообщение с Белоруссией пока не возобновлено, маршрут Москва-Минск стал одним из самых востребованных направлений на сентябрь-декабрь этого года.

"Минск входит в топ-5 популярных зарубежных авианаправлений (продажи с 1 июля по 31 августа, вылеты с 15 сентября по 31 декабря)", - подтверждают данные исследования. - "Больше всего билетов в Минск было продано за последнюю неделю (около половины бронирований). Основная доля пассажиров рассчитывает улететь в Белоруссию в сентябре (почти 87% бронирований)".

В "Туту.ру" также уточнили, что глубина бронирований остается очень низкой. Мало кто планирует путешествие дальше, чем на ближайший месяц. "Интересно, что билеты в Белоруссию покупают и сейчас, несмотря на то что авиасообщение с ней остается закрытым, а в самой стране сложная политическая обстановка", - подмечают аналитики.

Самым популярным авианаправлением стал маршрут Москва - Стамбул, на который приходится 8,3% проданных на сентябрь-декабрь билетов. Следом идет Москва - Анталья (7,1%), Москва - Кишенёв (5,6%) и Москва - Тиват (4,1%).

Стоимость поездки

По данным "Туту.ру", в сентябре цены на авиабилеты из Москвы в Минск выросли на 28%. "Цена не сильно меняется в зависимости от дат: начиная с 15 сентября минимальная цена составляет 4 197 рублей", - говорится в исследовании. "На октябрь можно найти билеты от 2 800 - 3 300 рублей".

Минимальная стоимость билетов на автобус из Москвы до Минска составляет 1 450 рублей (незначительный рост по сравнению с прошлым годом). При этом цена поездки из столицы в Гомель и Витебск подорожала в среднем на 24% и 30% соответственно.