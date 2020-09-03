Япония облегчит условия ведения бизнеса, чтобы привлечь уходящие из Гонконга компании

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает вариант введения новых законодательных мер для облегчения условий регистрации и ведения бизнеса иностранными компаниями на фоне их возможного ухода из Гонконга после принятия закона о госбезопасности в этом специальном административном районе КНР. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Отмечается, что речь в первую очередь идет о начале ведения документооборота на английском языке при осуществлении административных процедур. До сих пор все эти операции, включая регистрацию бизнеса, требовалось проводить, используя только японский язык, что отталкивало многие компании. Параллельно с этим японские власти хотят расширить возможности по предоставлению иностранным бизнесменам информации об образовании и медицинских услугах на английском языке для более комфортного проживания.

Япония, как подчеркивает телеканал, рассчитывает составить конкуренцию Сингапуру, который считается главным претендентом на то, чтобы стать основным финансовым центром Азии в случае оттока компаний из Гонконга. Однако в Сингапуре англоязычная среда и более низкие налоговые ставки, что делает его привлекательнее Японии.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая создало в этом специальном административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция гонконгской администрации. Подобное нововведение вызвало критику со стороны отдельных западных стран, которые посчитали, что оно ущемляет автономию Гонконга.