Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить антикризисные меры поддержки бизнеса на 2021 год. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Чтобы дать предприятиям реальные возможности сохранения или упрощенного перезапуска на фоне отрицательных финансовых результатов, предлагается продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года. Причем как для субъектов малого и среднего предпринимательства из отраслей, официально признанных пострадавшими, так и для всех остальных предприятий, если их выручка за второй-третий кварталы 2020 года сократилась на 30% и более по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 года - первый квартал 2020 года", - привели в пресс-службе выдержку из письма.

Бизнес-омбудсмен предложил продлить до конца 2021 года и налоговые отсрочки, которые предоставляются при угрозе банкротства.

Титов сообщил в письме, что, "согласно поступающим обращениям и проведенным опросам, 67% компаний отмечают падение спроса на их продукцию или услуги, 40,5% компаний ожидают, что не смогут выполнить отложенные обязательства до конца 2020 года, подавляющее число предпринимателей считают, что не менее 10-20% всех компаний в их отрасли ждут банкротства". При этом большинство программ отсрочек по налогам рассчитаны до конца 2020 года, кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса предоставляются максимум на полгода, мораторий на банкротства заканчивается в октябре 2020 года, указал уполномоченный. Он считает, что это "может привести к всплеску дел о банкротствах предприятий и дальнейшему сжатию экономической активности с неопределенной тенденцией к восстановлению".

Также Титов предложил продлить кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса на срок от 3 до 6 месяцев в дополнение к тому периоду, который был уже предоставлен, при наличии заявления от заемщика.

Кроме того, "предложено на 6 месяцев продлить мораторий на банкротства для субъектов малого и среднего предпринимательства, инициируемые по заявлению кредиторов, либо предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий коронавирусной инфекции". Для урегулирования таких банкротных дел Титов рекомендует создать специальный институт государства - "банк плохих долгов". Его внедрение должно будет обеспечить бенефициарам несостоятельных компаний возможность не ухудшать кредитные историй в связи с банкротством, списывать долги, возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных ограничениями и иными последствиями эпидемии.