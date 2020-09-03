СМИ: ночная экономика курорта Санья способствует оживлению города после пандемии

САНЬЯ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Поддержка и развитие ночной экономики курорта Санья в южной китайской провинции Хайнань содействует привлечению в город туристов и оживлению его экономики после пандемии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Как указывается в материале, после принятия местными властями нормативных актов, направленных на поддержку ночной экономики Санья, в городе отмечается приток туристов, существенно увеличилось количество пешеходов на улицах в ночное время суток, выросло потребление. Как пишет агентство, департамент коммерции города обнародовал специальный путеводитель по ночным достопримечательностям курорта, который включает в себя список кафе и ресторанов, мест, которые можно посетить поздним вечером и даже ночью, магазинов, перечень красивых маршрутов для пешеходных прогулок по курортному городку.

Так, по данным "Синьхуа", число посетителей расположенного в Санья парка развлечений Romance Park в июле этого года превысило показатель прошлого года. Как указал директор парка Чжэн Цзецзюнь, слова которого приводит агентство, "местное правительство предоставило субсидии в размере более 8 млн юаней (около $1,16 млн)". "Это помогло нам снизить давление, вызванное простоем из-за пандемии, и вернуться к привычному ритму", - пояснил он.

В материале также подчеркивается, что поддержка со стороны местных властей способствовала восстановлению отрасли общественного питания. Многие кафе, рестораны и закусочные города перешли на 24-часовой режим работы, что позволило им не только увеличить выручку, но и привлечь новых клиентов.

За все время эпидемии в провинции Хайнань был выявлен 171 случай заражения коронавирусом, из них 55 в городе Санья.