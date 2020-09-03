"Ъ": Mediascope и "Яндекс" возобновили аудиторные измерения рынка

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компании Mediascope и "Яндекс" договорились о возобновлении аудиторных измерений интернет-рынка. Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей компаний.

По информации издания, с августа 2020 года Mediascope начала поставлять данные аудитории "Яндекса" и проектов компании на компьютерах и ноутбуках. Измерения будут снова отображаться в проекте Web-Index, который является основным инструментом медиаизмерений в российском сегменте интернета. Кроме того, с 2021 года начнется измерение мобильной аудитории "Яндекса". Обработка и верификация данных, как сообщает газета, происходит на стороне Mediascope.

В марте 2019 года интернет-холдинг "Яндекс" отказался от счетчиков компании Mediascope для аудиторных измерений интернет-рынка. В июне того же года сообщалось, что компания "Яндекс" и исследовательская компания Mediascopе достигли договоренности о расширении сотрудничества и начали прорабатывать его варианты в сфере измерения медийных рекламных кампаний.