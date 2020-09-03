Цивилев: отмена РЖД экспортной скидки на вывоз угля негативно скажется на отрасли

КЕМЕРОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Отмена скидки РЖД на экспортные перевозки энергетического угля и антрацита в направлении портов Северо-Запада России негативно скажется на угольной отрасли, которая в настоящий момент находится в кризисе. Такое мнение выразил в четверг губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

2 сентября правление РЖД в связи с ростом котировок энергетического угля в северо-западных портах приняло решение об отмене 12,8% скидки на вывоз угля в направлении этих портов, которая действовала с марта для стимулирования роста перевозок в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры.

"Аргумент ОАО "РЖД" о росте котировок угля в северо-западных портах лишен оснований - цена на уголь и курс доллара сейчас сопоставимы с теми, которые были в марте-апреле 2020 года. Поэтому отмена скидки в 12,8%, которую, напомню, мы считаем недостаточной, отрицательно скажется на состоянии угольной отрасли страны, которая уже полтора года находится в кризисе", - написал Цивилев в своем официальном Telegram-канале, отметив, что решение об отмене дисконта было принято РЖД в одностороннем порядке.

В соответствии с установленными правилами решение об отмене скидки вступит в силу через 30 дней с момента опубликования, то есть в начале октября текущего года.