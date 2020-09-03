Эксперты: ФРГ вряд ли сменит позицию по "Северному потоку - 2" из-за ситуации с Навальным

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Германия вряд ли изменит официальную позицию по отношению к газовому проекту "Северный поток - 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным, это противоречит экологическим и экономическим целям Берлина, отмечают опрошенные ТАСС эксперты. В противном случае участники проекта понесут потери, эквивалентные 100% его стоимости, или €9,5 млрд, допускают аналитики.

В среду правительство ФРГ выступило с заявлением о том, что токсикологи бундесвера обнаружили в анализах Навального следы воздействия отравляющего вещества из группы "Новичок". Немецкая оппозиционная партия "Союз-90"/"зеленые" потребовала остановить реализацию газового проекта. При этом за несколько часов до обнародования новых деталей по ситуации с Навальным представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что увязывать реализацию проекта с произошедшим с Навальным нецелесообразно, и напомнила слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что "Северный поток - 2" является чисто экономическим проектом и должен быть достроен".

Экономика vs политика

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, у Германии, как и у всей Европы, есть весомые причины довести до конца многомиллиардный проект. "Европе в ближайшее десятилетие придется выполнять свои задачи по сокращению вредных выбросов, что реализуемо только с увеличением доли природного газа в энергобалансе. А без дешевого импортного газа, в том числе из России, эту задачу решить либо невозможно, либо очень дорого", - объясняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Берлин не заинтересован в заморозке проекта и экономически, продолжает он. "Северный поток - 2" в значительной степени диверсифицирует маршруты доставки. Соответственно, делает европейский рынок более ликвидным и устойчивым", - объясняет он.

К тому же, уточняет аналитик "Финама" Алексей Калачев, завершить проект для Германии выгодно и в свете противодействия давлению США, которые уже давно призывают ФРГ остановить прокладку трубы и даже вводили санкции против реализации проекта, считая, что лучшей альтернативой российскому топливу является американский сжиженный газ. И, по мнению экспертов, немецкие правящие политики вряд ли изменят свою позицию за год до выборов в ФРГ. "По всем позициям Германия должна последовательно придерживаться своей линии и завершить проект, подчеркнуть свою независимость от давления США", - считает Калачев.

Экономическая причина довести проект до конца заключается в том, что Германия при его сохранении усилит свои позиции на европейском рынке как крупнейший газовый хаб, уверен аналитик "Финама".

В то же время исключать нельзя никакие варианты, оговариваются собеседники ТАСС - ставки слишком высоки, добавляют они.

Перспективы ограничения поставок газа

В случае, если Европа откажется от поставок по новому маршруту, спрос на российский газ может предъявить Китай, полагает Гривач. "Есть большая вероятность того, что какие-то действия по ограничению поставок российского газа на европейский рынок приведут к тому, что он достанется Китаю по более выгодным условиям, и, соответственно, повысит конкурентоспособность Пекина", - рассуждает он. При этом Китаю торопиться сейчас некуда, ведь речь идет не о завтрашнем дне, а о перспективе ближайших десятилетий, уверен аналитик.

Россия также не заинтересована форсировать строительство проекта, поскольку текущий спрос в Европе полностью удовлетворяется имеющимися мощностями "Северного потока" и других экспортных каналов, напоминает Калачев. В долгосрочной перспективе потребление газа в Европе безусловно будет расти, но кризис из-за пандемии сильно скорректировал эти проекции, считает аналитик. "И теперь все прогнозы по развитию европейского газового рынка на ближайшие годы надо подвергнуть переоценке", - говорит он.

О том, что потенциальная заморозка строительства на Россию сильного негативного влияния сейчас не окажет, говорит и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Однако иностранные инвесторы участвовали в проекте на правах кредиторов и, вероятно, могут рассчитывать на то, что "Газпром" в любом случае с ними расплатиться", - полагает он. В этом случае Россия может понести потери, которые соответствуют полной стоимости проекта, полагает он.