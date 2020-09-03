Российские школьники экономили на цветах к 1 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Часть российских школьников, покупая цветы своим учителям к 1 сентября 2020 года, экономили на их стоимости, о чем свидетельствует падение среднего чека почти на четверть, другие же были вынуждены пропустить праздничные линейки из-за пандемии, отказавшись от покупки цветов, шоколадных конфет и шаров. Это следует из данных IT-компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных России, ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков или каждый третий чек с онлайн-касс в России).

"Средний чек покупки букетов цветов за четыре дня до 1 сентября и в День знаний (28 августа-1 сентября) по России составил 1 300 рублей, на 23% ниже, чем в прошлом году в то же время. Число покупок оказалось на 22% меньше аналогичного периода прошлого года", - говорится в исследовании, подготовленном по запросу ТАСС.

Эксперты "Платформы ОФД" связывают снижение продаж цветов с ограничениями в проведении торжественных линеек в честь начала учебного года. "Из-за пандемии снизились доходы родителей, что повлияло на спрос цветов к 1 сентября. В целях экономии некоторые предпочитают заказывать букет от класса. Однако доля тех, кто покупает букеты с интересной подачей, по-прежнему велика", - заявил в беседе с ТАСС представитель службы доставки "Флорист.ру". Однако эксперт отмечает, что интернет-магазин готовился к пессимистичному сценарию из-за ситуации с праздничными линейками, но динамика продаж 29-30 августа показывала, что спрос 1 сентября может оказаться не ниже прошлого года. Средний чек в магазине в Московском регионе составил порядка 1,6-2 тыс. рублей.

Средний чек покупки шаров, по данным оператора фискальных данных, составил 156 рублей, что на 26% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок при этом снизилось на 24% в годовом сопоставлении.

Покупка шоколадных конфет обошлась россиянам в среднем в 254 рубля, примерно на том же уровне, что в прошлом году, а вот число покупок также упало - на 46% относительно прошлого года.

В топ-продаж цветов по динамике частоты покупок накануне начала этого учебного года вошли хризантемы, которых было куплено в три раза больше, чем в прошлом году в то же время. Покупки гладиолусов увеличились более чем в два раза, а роз было куплено на 26% меньше, чем в прошлом году в то же время.

Оборот небольших цветочных магазинов

Как сообщили ТАСС в IT-компании "Эвотор" (собирает данные более 600 тыс. смарт-терминалов в торговых точках РФ малой и средней розницы), средняя стоимость букета цветов 31 августа составила 923 рубля, что на 6% ниже, чем в августе. При этом по сравнению с 1 сентября 2019 года средняя цена букета выросла на 16%. В День знаний средняя цена букета упала еще сильнее - до 838 рублей, на 15% меньше, чем в августе и на 7% выше, чем 2 сентября 2019 года. Как отмечают аналитики, такая динамика свидетельствует о выборе родителями более скромных букетов, рост чека в годовом сопоставлении произошел за счет роста цен.

Так, в Москве средняя цена букета 31 августа составила 1 588 рублей, на 7% ниже, чем в августе, но на 21% выше, чем 1 сентября 2019 года. В День знаний средняя цена букета снизилась до 1 296 рублей, на 24% ниже августа и на 20% ниже 2 сентября 2019 года. В Санкт-Петербурге средняя стоимость букета 31 августа составила 1 194, что на 13% ниже августа, но на 20% выше 1 сентября 2019 года. В День знаний средняя цена букета выросла до 1 225 рублей, что на 11% ниже августа, но на 9% выше 2 сентября 2019 года

По данным IТ-компании "Эвотор", выручка "цветочников" 31 августа выросла в три раза по сравнению со среднедневной выручкой в августе, а 1 сентября - в 1,8 раза. В Москве обороты магазинов цветов 31 августа увеличились в 3,3 раза, а 1 сентября - в 1,2 раза по сравнению со среднедневными в августе. В Санкт-Петербурге накануне учебного года обороты цветочников выросли в четыре раза, а в День знаний - в два раза.

Если в среднем в августе магазины продавали 15-16 букетов в день, то 31 августа в России и в Москве средний показатель составил 52 букета, а в Санкт-Петербурге - 74 букета.

По сравнению с 2019 годом выручка цветочных магазинов накануне и в День знаний выросла на 9% и 7% соответственно.

Выручка столичных магазинов оказалась ниже прошлогодней: 31 августа - на 12%, а 1 сентября и вовсе на 43%. В Санкт-Петербурге же обороты цветочных магазинов 31 августа выросли на 10%, но 1 сентября упали на 11%.