Индекс деловой активности в сфере услуг в России в августе снизился до 58,2 пункта

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе 2020 года снизился до 58,2 пункта против 58,5 пункта в июле. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы (услуг - прим. ТАСС) незначительно опустился с июльского показателя 58,5 балла и составил в августе 58,2 балла на старте третьего квартала. Тем не менее рост деловой активности был резким и вторым максимальным с января 2017 года", - говорится в обзоре.