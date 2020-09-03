Большинство предпринимателей не стали менять бизнес-модель после карантина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Большинство компаний из сегмента и малого и микробизнеса не стали менять бизнес-модель после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, показал опрос почти 1 000 владельцев компаний, проведенный Райффайзенбанком.

По данным исследования, две трети предпринимателей не меняли бизнес-модели своих проектов в 2020 году, несмотря на изменение внешних условий. При этом 14% владельцев бизнеса заявили, что сместили фокус развития своих компаний на стабильность и уравновесили скорость роста клиентской базы и денежных потоков ради достижения целевых показателей прибыльности.

Чаще всего бизнес-модель меняли предприниматели в Москве (14%), Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске и Новосибирске. Реже всего трансформировались проекты в Самаре и Уфе. Каждая пятая компания работает в сфере розничной, а еще 16% - оптовой торговли.

Предпринимателям пришлось менять и систему закупок - поставщики переходили на 100-процентную предоплату. 21% компаний перераспределили свои закупки между несколькими поставщиками, 18% смогли договориться с текущими партнерами о снижении стоимости закупки.

Каждый пятый предприниматель смог воспользоваться программами поддержки для малого бизнеса - федеральными или региональными. 30% не смогли этого сделать по разным причинам - чаще всего компании не подходили по параметрам или работали в отрасли, не включенной в перечень пострадавших. Остальные просто не обращались за помощью.

В число мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса из списка пострадавших от коронавируса отраслей вошли кредиты с льготной ставкой 8,5% годовых, беспроцентные кредиты на поддержку занятости и отсрочка платежей по кредитам и займам на срок до полугода.