МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Число котировочных сессий на портале поставщиков выросло на 20,5% по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает портал Mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"С января по август на платформе опубликовано 93,1 тыс. котировочных сессий общим объемом 10,6 млрд рублей, что на 20,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда на портале было опубликовано 74,5 тыс. котировочных сессий на сумму 7,4 млрд рублей", - сказал порталу Ефремов.

В этом году на портале добавили сервис массового подписания оферт по итогам котировочных сессий и ввели функцию автозаполнения заявок, что позволило проводить оперативные закупки, работать с партнерами по всей стране и экономить время и деньги.

Котировочные сессии позволяют быстро проводить закупки малого объема. Ограничение суммы по 44-ФЗ составляет 600 тыс. рублей, а в рамках закупок по 223-ФЗ - 3 млн рублей. Длятся они три, шесть и 24 часа, контракт заключается в среднем за 1-3 дня.

Портал поставщиков работает с 2013 года для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на интернет-ресурсе заключаются более тысячи контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит более 725 тыс. наименований. С ресурсом работают 187 тыс. поставщиков из 85 регионов России.