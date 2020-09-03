В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога в России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР внесли в четверг в Госдуму законопроект, предлагающий отменить транспортный налог в России. Об этом сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина.

"В пояснительной записке к документу говорится, что главная несправедливость транспортного налога состоит в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик", - уточнили там. Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на то, что сейчас объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогичный показатель по транспортному налогу, следует из сопроводительных материалов к документу.

Как отметил сам Пайкин, сейчас одинаковый налог платят те, кто находится за рулем ежедневно, и те, кто использует автомобиль лишь изредка.

"Социальную напряженность среди водителей вызывает и то, что транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, один и тот же. К тому же сегодня имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств. Они платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне", - заявил Пайкин.

Проекты законов "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу статьи 346 и главы 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменений в статьи 56 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации" уже направлены в Госдуму в четверг, уточнили в пресс-службе депутата. Отменить налог предлагается уже с 1 января 2021 года.

Уйти от двойной нагрузки на водителей

"Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев транспортных средств за счет постоянно растущего акциза", - заявил другой соавтор законопроекта, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его убеждению, фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей.

"Особенно болезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период снижения доходов из-за пандемии. Отмена транспортного налога в таких условиях представляется уместной и своевременной. При этом аргумент относительно выпадающих доходов регионов вследствие отмены транспортного налога также учитывается авторами законопроекта, который в случае подкрепления этого аргумента конкретными цифрами будет скорректирован ко второму чтению", - добавил Нилов.