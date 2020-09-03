Объем экспорта рыбы в Мурманской области за восемь месяцев вырос на 7,7%

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Мурманской области за восемь месяцев 2020 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $619,9 млн. Об этом сообщил ТАСС и. о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич.

"По данным за январь-август 2020 года, предприятиями региона уже экспортировано рыбы и морепродуктов на общую сумму $619,9 млн, опережая динамику прошлого года за аналогичный период ($575,4 млн)", - сказал Варич.

Он добавил, что в текущем году региону предстоит поставить на экспорт рыбную продукцию на $1,12 млрд, и при благоприятной ситуации на мировых рынках установленный нацпроектом показатель на 2020 год достижим.

И. о. министра отметил, что существуют риски, связанные, прежде всего, с влиянием пандемии коронавирусной инфекции в мире и сужением на ее фоне традиционных рынков экспорта предприятий рыбохозяйственного комплекса Мурманской области. По словам Варича, например, камчатский краб поставляется в США, где основные потребители - рестораны и кафе, которые сейчас ограничены в работе, поэтому крайне трудно прогнозировать объемы поставок камчатского краба предприятиями Мурманской области. Однако в министерстве рассчитывают на улучшение ситуации в IV квартале.

О специфике Мурманской области и нацпроекте

По информации профильного министерства, на территории Мурманской области не производится ключевая для национального проекта "Международная кооперация и экспорт" продукция агропромышленного комплекса (АПК). "Злаки, продукция сахарной промышленности, масложировая продукция не производится в нашем регионе, а иная продукция АПК производится в незначительных объемах для внутреннего регионального рынка, что обуславливает в определенной степени ограниченность экспортного потенциала", - пояснил Варич.

При этом он отметил, что Мурманская область является одним из ведущих рыбохозяйственных регионов страны. Предприятия региона ежегодно добывают порядка 650 тысяч тонн водных биоресурсов, производя более 500 тысяч тонн продукции, поэтому основу регионального экспорта в части АПК составляют поставки рыбы и морепродуктов.

Федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" для рыбохозяйственного комплекса региона предусмотрена задача по достижению объема экспорта рыбы и морепродуктов (в стоимостном выражении) в размере $1,9 млрд к концу 2024 года, то есть практически двукратное увеличение в сравнении с базовым показателем 2017 года - $1,06 млрд.

"Если говорить о долгосрочной перспективе до 2024 года, то перед рыбохозяйственным комплексом Мурманской области поставлена задача существенно увеличить стоимость экспорта в условиях ограниченности ресурсной базы добычи (вылова) водных биологических ресурсов и начального этапа развития аквакультуры", - отметил и. о. министра.

Всего, согласно статистике экспорта рыбы и ракообразных, по массе более 80% экспорта предприятий Мурманской области составляет мороженая рыба, по стоимости 32,6% занимает мороженая треска, 29% - крабы, 16,2% - филе трески, 4,3% - мороженая скумбрия.

О запасах рыбы и квотах

По данным Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО", в морях Северо-Европейского бассейна и в северной Атлантике рост запасов основных промысловых объектов не прогнозируется, что существенно ограничивает возможности Мурманской области по наращиванию экспорта рыбы.

"Для наращивания экспортного потенциала на основании рекомендаций Минсельхоза России и Федерального агентства по рыболовству в регионе осуществляется ряд инвестиционных проектов, направленных на увеличение глубины переработки добытых водных биоресурсов. Мурманские предприятия активно приступили к реализации федеральных мер государственной поддержки в виде квот добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, так называемые инвестквоты", - пояснил Варич.

Он добавил, что в рамках инвестквот 11 мурманских рыбодобывающих компаний уже заявились на постройку 13 рыбодобывающих судов, планируется также строительство девяти судов-краболовов в рамках квот добычи крабов в инвестиционных целях, восемь компаний планируют постройку восьми рыбоперерабатывающих заводов. По мнению экспертов, эти высокотехнологичные проекты позволят производить продукцию с глубокой величиной переработки и высокой добавочной стоимостью.