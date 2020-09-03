Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,51 рубля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,13%, до отметки в 75,51 рубля, при этом курс евро опустился на 0,4%, до 88,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:16 мск, доллар торговался по 75,83 рубля (+0,55%). Курс евро также перешел в "зеленую" зону и рос на 0,2% - до 89,53 рубля.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился 0,06% и достиг 2954,62 пункта, а индекс РТС - на 0,03%, до 1234,42 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2962,59 пункта (+0,21%), а РТС - на уровне 1231,39 пункта (-0,28%).

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизился на 1,2% - до $43,9 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI находилась на отметке в $41,49 за баррель, что на 0,86% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.