Правительство не поддержало предложение ЛДПР об отмене транспортного налога

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство не поддерживает законопроект об отмене транспортного налога, внесенный в четверг в Госдуму группой депутатов от ЛДПР, это может привести к выпадению доходов регионов. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, размещенном в думской электронной базе.

В правительстве напомнили, что, согласно положениям Налогового кодекса, транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов РФ. "В соответствии с Бюджетным кодексом транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации", - указано в отзыве.

"Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации - источников формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации", - убеждены в кабмине.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов на сумму не менее 160 млрд рублей в год, а компенсировать их предлагается за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Однако авторы не указали конкретные источники для финансирования таких трансфертов. Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает.