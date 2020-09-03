Оборот Ozon во II квартале почти утроился

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель GMV в первом полугодии составил 77,4 млрд рублей - на 152% больше, чем годом ранее. Во втором квартале 2020 года доля GMV от продаж товаров селлеров впервые превысила 50% от общего оборота, что, как полагают в компании, свидетельствуют об успешной трансформации Ozon из классического интернет-магазина в маркетплейс. Региональные продажи формируют уже более 55% оборота Ozon.

Числа заказов в апреле-июне выросло на 132%, до 14,6 млн. "Клиенты объединяют в заказах разные категории товаров и покупают больше, чем прежде", - отмечает площадка.

Ozon - российская e-commerce площадка, на которой представлено свышен 6 млн товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Более 85% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса - более 13 тыс. компаний и предпринимателей.