"Билайн" закрыл сделку по покупке московского оператора WestCall

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") закрыл сделку по покупке московского оператора фиксированной связи WestCall, говорится в сообщении компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила в июне сделку по приобретению "Билайном" 100% ООО "Вест Колл Лтд" (WestCall). WestCall предоставляет услуги цифровой телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, IP-телефонии, организует каналы и корпоративные сети передачи голоса и оказывает услуги по строительству и сервисному обслуживанию сетей связи на объектах коммерческой недвижимости.

"Билайн" планирует объединить усилия с WestCall в целях дальнейшего развития проектов компании и максимизации синергии от взаимодействия двух операторов. При этом со всеми партнерами и клиентами WestCall продолжит работать в прежнем режиме.

Сумму сделки компании не раскрывают.

По словам первого исполнительного вице-президента "Билайна" Арташеса Сивкова, приобретение WestCall позволит существенно укрепить позиции "Вымпелкома" на стратегически важном для компании столичном рынке фиксированных услуг, а в приоритете у оператора - улучшение портфеля предложений для клиентов и расширение портфеля услуг для малых и крупных предприятий как в сегменте традиционных услуг, так и в части новых цифровых решений.