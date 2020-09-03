МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роскачество и Росстандарт разработали национальный стандарт школьной формы, в котором учтены требования к качеству и безопасности изделий. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт ПНСТ 450-2020 "Форма школьная. Общие технические условия". Документ вводится в действие 1 января 2021 года сроком до 1 января 2023 года. Предварительный национальный стандарт разработан совместно с Роскачеством", - говорится в сообщении. Согласно федеральному закону "О стандартизации в Российской Федерации", предварительный национальный стандарт утверждается на ограниченный срок, в который накапливается опыт его применения для возможного последующего принятия на его основе национального стандарта (ГОСТ Р).

"Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма. В продаже присутствует одежда для детей школьного возраста, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать более высоким требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов", - указывают эксперты.

Нацстандарт ПНСТ 450-2020 распространяется на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки, свитшоты, бомберы и другую одежду. В документ включены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани, требования в отношении верха изделий и подкладки. "Это поможет убрать "эффект скафандра", когда даже качественные полушерстяные ткани могут стать небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, соприкасающейся с кожей ребенка. Синтетические волокна не обладают высокой способностью ткани впитывать, удерживать влагу, а также дышать, поэтому их большое количество в составе изделия делает одежду неудобной для ежедневной носки", - указывают эксперты.

Помимо безопасности, вещь должна быть комфортной в эксплуатации, поэтому в стандарте прописаны качественные характеристики ткани: прочность, стойкость к истираемости, образованию катышков, а также к изменению параметров после стирки.

Предварительный национальный стандарт подготовлен техническим комитетом по стандартизации "Продукция хлопчатобумажной продукции", он разрабатывался на основе данных, полученных в рамках ежегодных исследований школьной формы Роскачества и Минпромторга РФ, начиная с 2017 года. Программа испытаний для исследований включала до 60 показателей качества и безопасности текстильной продукции. По ее итогам эксперты рекомендовали обращать внимание на размер и крой, чтобы одежда не натирала и была по фигуре, а также на плотность вещей. Кроме того, эксперты указывали, что ткани, из которых сшита школьная одежда, должны быть воздухопроницаемыми и способными поглощать влагу, а доля синтетических волокон в одежде для ребенка не должна превышать 65%.