Железнодорожный тур из Москвы в Великий Новгород появится в середине сентября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Новгородские власти и компания "РЖД Тур" организовали запуск железнодорожного тура Москва - Великий Новгород - Москва. Первый поезд с туристами прибудет в Великий Новгород 18 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области в четверг.

"В рамках взаимодействия министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и компании ООО "РЖД Тур" организован первый железнодорожный тур Москва - Великий Новгород - Москва. 18 сентября в Великий Новгород прибудет первый поезд с туристами. Гостей ждет насыщенная экскурсионная программа", - говорится в сообщении.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, в ближайшее время планируется подписание соглашения между правительством региона и "РЖД Тур" о долгосрочном совместном развитии железнодорожного туризма в регионе.

"Продолжая развивать железнодорожную инфраструктуру Новгородской области, мы параллельно повышаем ее туристскую привлекательность. Поэтому сотрудничество с компанией "РЖД Тур" для региона является стратегически важным и перспективным как в сфере транспорта, так и туризма", - передает пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Артема Мирона.

Компания "РЖД Тур" была образована в 2005 году. В 2011 году она вышла на массовый туристический рынок с целью возрождения железнодорожного туризма в России.