Минкоммерции Китая выразило Индии протест в связи с блокировкой 118 китайских приложений

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Власти КНР выразили Индии решительный протест в связи с блокировкой 118 китайских приложений для смартфонов, поскольку подобные действия Нью-Дели "носят дискриминационный характер и нарушают принципы Всемирной торговой организации (ВТО)". Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Индия объявила о введении запрета на использование 118 китайских приложений для смартфонов. Китайская сторона выражает в связи с этим серьезную обеспокоенность и решительный протест, - подчеркнул он на еженедельном брифинге. - Индия злоупотребляет понятием "государственная безопасность", пользуется им как предлогом для применения дискриминирующих, сдерживающих мер в отношении китайских компаний".

По словам представителя министерства коммерции, такая политика Нью-Дели противоречит принципам ВТО. Гао Фэн напомнил, что власти КНР требуют от своих национальных предприятий досконально соблюдать законодательные нормы стран, где они ведут бизнес. Чиновник отметил, что, предпринимая подобные действия, индийские власти "наносят удар по собственному потребителю", "подрывают механизмы открытой экономики, ухудшая внутренний инвестиционный климат".

"Мы настаиваем, чтобы Индия исправила допущенные ошибки. <...> Надеемся, что Нью-Дели создаст открытые, равноправные и справедливые условия для коммерческой деятельности международных инвесторов, в том числе из Китая", - подчеркнул он.

Как сообщил в среду телеканал NDTV, Министерство электроники и информационных технологий Индии, исходя из соображений государственной безопасности, ввело запрет на мобильную версию популярной онлайн-игры PUBG, изданием которой занимается китайская компания Tencent Games. Блокировке на территории страны были подвергнуты еще 117 приложений, разработанных в КНР.