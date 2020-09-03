Минэкономразвития внесло в кабмин пакет актов с правилами продажи "красивых" автономеров

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития внесло в правительство проекты актов, которыми предлагается закрепление за гражданами права резервировать госномера для регистрации авто и мотоциклов через сайт Госуслуг, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что предлагается внести поправки в федеральный закон о регистрации транспортных средств и Бюджетный кодекс России.

Как отметили в Минэкономразвития, предусматривается возможность выбрать "красивый" номер (речь, например, идет о номерах, содержащих цифровые обозначения 100, 001, 111, одинаковые буквенные обозначения и так далее), а также любой из доступных для регистрации номер при обращении в уполномоченное отделение МВД РФ с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (по результатам участия в аукционе в том числе).

При прохождении госрегистрации владелец авто сможет просто выбрать любой из доступных свободных номеров, помимо "красивых". Также регулируются случаи бесплатного использования зарезервированного государственного номера при смене владельца транспортного средства.

"Владельцы транспортных средств смогут выбирать регистрационные номера абсолютно легально, не прибегая к услугам посредников, - отметил статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, слова которого передает пресс-служба. - Тем самым Минэкономразвития предлагает сделать абсолютно прозрачными и открытыми процессы приобретения интересующей буквенно-числовой комбинации".

В январе Минэкономразвития опубликовало на сайте проектов нормативных правовых актов законопроект, которым предлагалось разрешить россиянам приобретать "красивые" автомобильные номера через сайт Госуслуг. Согласно пояснительной записке, цена за отдельные "красивые" автономера на рынке может варьироваться от 10 тыс. до 10 млн рублей за штуку.