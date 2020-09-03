Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и "Юле"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ не предлагает вводить новые налоги с продажи подержанных вещей на электронных площадках и в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей", - заявили в Минфине в связи с публикацией в СМИ "некорректной информации о налогообложении доходов с продаж подержанных вещей с использованием электронных платформ и социальных сетей".

В Минфине подчеркнули, что при продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3 лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет).

Кроме того, доходы от продажи подержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку. Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период, добавили в Минфине. "Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в социальных сетях будут взимать налоги, при этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.

По данным издания, взимание таких налогов со всех сделок в 2019 году могло принести бюджету более 76 млрд рублей.