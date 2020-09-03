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В Сингапуре приступили к массовому тестированию связи 5G

Испытания продлятся три месяца и будут бесплатными для 20 тыс. клиентов компании Singtel

СИНГАПУР, 3 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сингапурская телекоммуникационная корпорация Singtel приступила к тестированию связи нового поколения 5G. Пока, как сообщила компания, услуга будет доступна лишь в отдельных районах города-государства.

Испытания продлятся три месяца и будут бесплатными для 20 тыс. клиентов Singtel, первыми изъявивших желание принять участие в эксперименте. Остальным тестирование обойдется в 10 сингапурских долларов в месяц ($7,3). Для участия пользователи должны иметь телефоны, способные поддерживать связь 5G.

В компании также рассказали, что скорость 5G составит от 200 мегабит в секунду до 1 гигабита в секунду, а скорость в сети составит 58 мегабит в секунду.

Власти страны планируют к 2025 году покрыть системой связи нового поколения всю территорию Сингапура. Кроме Singtel лицензию на развертывание новой сети получил и консорциум двух других местных операторов StarHub и М1.

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