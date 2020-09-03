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Завод по производству гофрированных труб планируют построить в Дербенте

На предприятии создадут 200 рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство завода по производству гофрированных труб планируется в Дербенте, сообщила в четверг журналистам пресс-служба городской администрации.

"2 сентября мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с председателем правления совета директоров ООО "Стройтрансмаркет" Пирмагомедом Балакеримовым и его помощником Мустафой Алекберовым. На встрече была обсуждена возможность строительства завода по производству гофрированных труб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство завода в Дербенте создаст "не только более 200 новых рабочих мест, но и обеспечит налоговые поступления в местный и республиканский бюджеты". "По словам главы Дербента, это достаточно выгодная и умная идея. Для реализации данного проекта уже предусмотрена территория", - сообщила пресс-служба мэрии.

По словам Мустафы Алекберова, в настоящее время техническое состояние большинства инженерных коммуникаций в сфере коммунального и промышленного хозяйства Дагестана требует "полной их замены на современные особо прочные и долговечные конструкции, производимые с применением новейших технологий и материалов".

"В республике сейчас нет, к сожалению, ни одного подобного промышленного предприятия по производству полимерных труб. Строительство завода по производству полимерных труб различного диаметра и назначения создаст у нас необходимую ресурсную базу для качественного роста в отношении широкого их применения, от прокладки водопроводов горячего и холодного водоснабжения, систем промышленно-бытовой канализации до мелиорационных систем сельскохозяйственного назначения", - цитирует пресс-служба Алекберова.

Он сообщил, что сегодня республика "вынуждена поставлять данные изделия из других регионов, что делает экономику Дагестана зависимой от ценовой политики поставщиков".

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