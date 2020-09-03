ЦБ зафиксировал снижение объемов выдач микрозаймов до уровня 2018 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. ЦБ в первом полугодии 2020 года зафиксировал снижение объемов выдач микрозаймов в РФ до уровня 2018 года. Так, за I и II кварталы объем выдач составил 102 млрд и 77 млрд рублей (-12% и -24% соответственно), говорится в обзоре регулятора "Тенденции на рынке МФО".

По данным ЦБ, снижение затронуло прежде всего потребительский сегмент - объемы выдачи PDL (займы на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней) и Installment (среднесрочные займы свыше 30 тыс. рублей и сроком более 30 дней с погашением в рассрочку) вернулись к уровню начала 2018 года, что впервые за весь период наблюдений привело к сокращению совокупного кредитного портфеля МФО (на 3% по итогам II квартала). Снижение показателя связано с пандемией и ограничительными мерами по борьбе с ней, поясняет регулятор.

В то же время выдача займов малым и средним предприятиям (МСП) демонстрирует рост - портфель и объем выдачи во II квартале выросли на 11 и 22% соответственно. "В настоящее время наблюдается постепенное восстановление малого и среднего бизнеса, компании нуждаются в дополнительных средствах, необходимых для компенсации кассовых разрывов и оплаты текущих обязательств. МФО принимают активное участие в финансировании субъектов МСП, разрабатывают максимально гибкие и лояльные программы кредитования (ставки по займам на уровне 3-5%) в рамках предоставленного в 2020 году дополнительного государственного финансирования", - отмечается в обзоре.

Последствия пандемии оказали негативное влияние на платежную дисциплину заемщиков, подчеркивают в ЦБ, - качество портфеля МФО снизилось. При этом регулятор отмечает тенденции, свидетельствующие о стабилизации процесса. Так, с середины июня показатели просроченной на небольшой срок (0+, 30+) задолженности еженедельно улучшаются, при этом показатель NPL90+ (доля просроченной на 90 и более дней задолженности) стабилизировался и по итогам II квартала в целом по рынку показатель достиг 32% (+3 процентных пункта за квартал).

С марта до начала августа МФО получили почти 40 тыс. заявлений на реструктуризацию займов, из которых одобрено более 28 тыс. При этом число жалоб и обращений в отношении МФО, поступивших в ЦБ, резко выросло в апреле - до 2,3 тыс. Это было связано с вопросами взаимодействия с МФО в условиях действия ограничительных мер. В мае - июле количество обращений постепенно снижалось.

На 31 августа 2020 года в государственном реестре состояло 1587 микрофинансовых организаций. С начала года госреестр покинуло 187 МФО.