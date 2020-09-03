Власти Москвы заявили, что пандемия изменила запросы бизнеса на поддержку

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Запросы бизнеса на поддержку со стороны властей в условиях пандемии изменились. До наступления пандемии они чаще нуждались в образовательных курсах и консультациях, после им была необходима монетарная поддержка, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Когда мы формировали нашу систему поддержки и слушали предпринимателей, два года или год назад основной акцент был на не монетарной поддержке. Дайте мне знания, помощь, контакты. Но буквально три месяца назад концепция предпринимателя поменялась с точки зрения диалога с органами власти. Монетарная поддержка встала на первое место", - сказал он в ходе третьего Столыпин-форума "Иммунная система мировой экономики".

По словам Фурсина, в условиях пандемии обозначились и другая проблема - с оформлением документов на получение поддержки.

"Огромное количество сейчас идет запросов на различные субсидии, гранты. Но качество запроса не позволяет предпринимателям получить эту поддержку,"- отметил он, добавляя, что правительство Москвы проводило консультации и обучало предпринимателей, чтобы решить эту проблему.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.