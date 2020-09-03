Цены на продовольствие в мире растут третий месяц подряд

РИМ, 3 сентября. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут третий месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость сахара, растительных масел и фуражного зерна. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в августе 96,1 пункта, что на 2% больше, чем в июле. Отмечается, что это максимальный уровень с февраля этого года.

Согласно опубликованному на сайте организации докладу, по сравнению с июлем показатель индекса цен на зерновые ФАО увеличился на 1,9%. Это на 7% выше среднего показателя августа 2019 года. Указывается, что "наиболее существенный рост продемонстрировали цены на фуражное зерно". Выросли цены на рис и кукурузу.

Индекс цен на растительные масла ФАО возрос на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем, "в первую очередь за счет роста цен на пальмовое, а также соевое, подсолнечное и рапсовое масло". На 6,7% выросло значение индекс цен на сахар ФАО, что эксперты организации объясняют "прогнозами сокращения производства" из-за неблагоприятных погодных условий в странах ЕС и Таиланде, а также ростом "импортного спроса со стороны Китая".

Значение индекса цен на молочные продукты и на мясо ФАО осталось практически неизменным по сравнению с июлем.

В организации также ожидают, что в 2020 году "производство зерновых побьет все рекорды, превысив уровень 2019 года на 58 млн тонн". "К концу 2021 года мировые запасы зерновых увеличатся на 1,7% и достигнут 895,5 млн тонн", - отметили в ФАО.