Власти Москвы будут субсидировать льготные кредиты для МСП

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы будет субсидировать банкам льготные ставки кредитов для малого и среднего бизнеса до конца года. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин на третьем Столыпин-форуме в Москве.

Он напомнил, что сейчас действуют две программы по льготному кредитованию - по реструктуризации существующих кредитов и льготная ставка на новые кредиты на развитие бизнеса.

"Все эти программы действуют до конца года", - ответил он корреспонденту ТАСС на вопрос о том, как долго продлится программа.

Весной в городе была запущена программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, по которой из городского бюджета банкам субсидируют до 8% ставки по новым кредитам и до 6% по уже действующим. Участниками программы являются 11 крупнейших банков. По словам Фурсина, реструктуризация кредитов стала самой востребованной мерой поддержки - к настоящему моменту по данной программе было рестуктуризировано кредитов на общую сумму порядка 90 млрд рублей.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.