"Газпром" начал проектировать "Силу Сибири - 2"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири - 2", который объединит газотранспортные системы (ГТС) востока и запада России. По магистрали компания сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд куб. м газа и газифицировать ряд регионов России. Об этом на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В этом году мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода - "Сила Сибири - 2". Задача этого магистрального газопровода заключается в том, чтобы объединить газотранспортные системы востока и запада страны. Это, конечно же, значительно расширит возможности нашей работы и создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири", - заметил он.

"Совсем недавно мы подписали с правительством Монголии меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения. Компания призвана разработать технико-экономическое обоснование реализации этого проекта и выбора маршрута", - отметил Миллер.

Что касается действующего трубопровода "Сила Сибири", то глава "Газпрома" сообщил, что он работает надежно, поставки в Китай идут по графику, при этом компания постепенно их наращивает.

Миллер также добавил, что "Газпром" выполнил уже более половины работы по расширению линейной части газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

Другие проекты

По словам председателя правления "Газпрома", компания в настоящий момент реализовала проект Амурского газоперерабатывающего завода на 66%. На стройке сейчас находятся порядка 30 тыс. человек.

Компания также подписала с 14 регионами программы по газификации на 2021-2025 годы, по которым объем инвестиций вырастет в три раза по сравнению с предыдущими пятью годами.

"Мы здесь значительно усиливаем работу. В августе приступили к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов - на 2021-2025 годы. Уже подписано 14 программ. Конечно, в предстоящие пять лет предстоит сделать очень и очень много. В первую очередь я хотел бы здесь отметить объем инвестиций, которые "Газпром" со своей стороны направит на реализацию этих программ. Этот объем инвестиций в три раза больше, чем за предыдущие пять лет", - сказал он.

"Газпром" - это огромная команда, которая трудится в России и за ее пределами. Команда как слаженный механизм работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И я вас всех хочу от всего сердца, от всей души поблагодарить за профессиональное отношение к делу. Спасибо вам за вашу работу", - поздравил сотрудников с праздником Миллер.