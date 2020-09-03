МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" прорабатывает возможность возобновления полетов в ОАЭ, Египет и на Мальдивы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Аэрофлот" активно работает с авиационными властями ОАЭ, Мальдив и Египта по вопросу возобновления регулярных рейсов. Обсуждаются слоты, на двусторонней основе уточняются вопросы расписания и безопасности. Мы рассчитываем на решение вопросов в самое ближайшее время", - сказала она.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как следует из сообщения пресс-службы правительства, авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы, в Каир - три рейса в неделю. Решение открыть эти страны для международных полетов было принято исходя из того, что в них зарегистрирован относительно низкий уровень заболеваемости, а также на основании принципа взаимности.

Полеты в Грецию

Спивакова сообщила, что авиакомпания "Аэрофлот" пока не видит возможности возобновления полетов в Грецию.

"Аэрофлот" с учетом действующих ограничений пока не видит возможности возобновления полетов в города Греции", - сказала Спивакова.

Греция с 7 сентября разрешает въезжать в страну до 500 россиянам в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Речь идет исключительно об авиаперелетах через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит). Решение будет действовать с 7 по 21 сентября.

Накануне в посольстве Греции в Москве уточняли, что переговоры с Россией о возобновлении регулярных рейсов продолжаются.

"Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airlines с марта приостановили регулярные полеты из России в Грецию и обратно из-за ситуации с коронавирусом. В этот период и до сих пор осуществлялись только вывозные рейсы.