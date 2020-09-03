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Uniper уверена в том, что "Северный поток - 2" будет достроен

В компании обосновали целесообразность трубопровода сокращением добычи газа в Европе и напомнили, что он почти готов

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Германская энергетическая компания Uniper SE убеждена в необходимости проекта "Северный поток - 2" и считает, что строительство газопровода в ближайшее время будет завершено. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении концерна.

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"Мы убеждены в необходимости проекта "Северный поток - 2", а также расширении мощностей по приему СПГ", - отметили в компании. В Uniper обосновали целесообразность трубопровода сокращением добычи газа в Европе и напомнили, что он почти достроен. "Мы убеждены в том, что проект, несмотря на текущую паузу, в ближайшее время будет закрыт", - говорится в заявлении.

Ряд политиков ФРГ указали на то, что в свете новых данных по инциденту с Алексеем Навальным Берлин должен отказаться от завершения "Северного потока - 2". В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

В то же время представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер в среду заявила, что, "с точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект ["Северный поток - 2"], который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального". Она напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе заявила, что "Северный поток - 2" должен быть достроен".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России отметили, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

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