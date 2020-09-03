Титов сообщил о риске дефицита сырья в отрасли виноделия из-за низкого урожая

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Урожай винограда в России в текущем году будет ниже на 25%, что несет риск дефицита сырья в отрасли, сообщил на открытии Столыпин-форума уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"У виноградарства, как и у всего бизнеса, в этом году ситуация непростая. Помимо коронавируса есть еще проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит "выпивания", - сказал бизнес-омбудсмен, который также является владельцем крупнейшего в РФ производителя простых вин "Абрау-Дюрсо". Он уточнил, что речь идет о возможном дефиците сырья для производства вин.

Титов также оценил убытки всего российского бизнеса из-за ситуации с пандемией коронавируса в более чем 1,5 трлн рублей.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме принимают участие около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форум.