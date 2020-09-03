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РЖД проиндексируют зарплату сотрудников на 1% с 1 октября

Средняя начисленная зарплата в компании по итогам 8 месяцев составила 61 295 рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. РЖД проиндексируют оплату труда работников с 1 октября на 1%, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе РЖД.

Белозеров добавил, что средняя начисленная заработная плата по итогам 8 месяцев увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 5,2% и составила 61 295 рублей (на перевозках 62 520 рублей, +5,4%). Реальная заработная плата выросла на 2,2% (на перевозках рост составил 2,4%).

При этом с 1 марта 2020 года компания уже индексировала оплату труда работников на 2%.

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