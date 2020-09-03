Касперский предупредил о росте высокопрофессиональной киберпреступности в ближайшее время

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рост высокопрофессиональной киберпреступности ожидается в ближайшее время, количество киберугроз будет расти. Об этом сказал глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в ходе выступления на Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2020.

Говоря о будущем киберпреступности, Касперский отметил, что нынешние тренды сильно отличаются от того, что было, например, восемь лет назад. Компания ежедневно собирает примерно 350 тыс. "зловредов", а с наступлением пандемии - и уже более 400 тыс., уточнил он.

"С точки зрения количества атак - будет только хуже. Плюс к тому, - если помните я говорил про цифру - более 400 тыс. новых зловредов каждый день, сколько тысяч рук это делает? Так вот некоторые эти руки, и некоторые эти мозги, плохие, преступные, становятся все более опытными, все более умными, и из них получаются довольно профессиональные, очень профессиональные киберпреступники, которые готовы хакать все, что угодно", - отметил он.

"И у них это получается, поэтому в ближайшее время мы будем видеть только рост не просто общей киберпреступности, но рост очень высокопрофессиональной преступности", - заключил Касперский.