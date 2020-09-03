Операторы готовы возобновить туры в Египет, ОАЭ и Мальдивы после открытия авиасообщения

"Это не технические возможности туркомпаний, это возможности авиаперевозчиков. Туроператоры [турпоездки в] Турцию смогли восстановить за одну неделю, сделав загрузку с первых дней 25 тыс. туристов, которые вылетают на 70-80 рейсах в сутки. Если тарифы будут разумные, рыночные, а не завышенные, то рейсы будут уходить со 100% загрузкой", - считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что и спрос, и наличие турпакетов зависят от стоимости билетов на рейсы. "Скорее всего, это будут регулярные рейсы. Пока то, что мы видим тарифы на конец октября, - это в среднем 23-25 тыс. за билет туда и обратно в Каир и от 40 тыс. рублей - на Мальдивы", - отметил он. Горин добавил, что если стоимость билетов будет выше, то и спрос на них снизится.

О готовности возобновить туры говорят и представители самих туроператоров. "Со всеми новыми направлениями мы работали ранее, поэтому техническая сторона запуска возможна в максимально оперативные сроки. Сейчас речь идет о регулярных рейсах, которые мы реализуем в рамках динамического пакетирования. Поэтому как только рейсы появятся в расписаниях своих перевозчиков, станет возможным продажа пакетных туров в ОАЭ и на Мальдивы на нашем сайте", - сообщили в пресс-службе компании Anex Tour.

В пресс-службе туроператора Tez Tour также сообщили о том, что сейчас компания проводит анализ актуальных авиарейсов по данным направлениям, после чего в самое ближайшее время будут готовы предложить туры в ОАЭ, Мальдивы и Египет, сформированные на базе регулярных рейсов авиаперевозчиков. "На примере открытия авиасообщения с Турцией, ожидаем, что спрос будет ажиотажным - путешественники соскучились по солнцу, морю и новым странам", - уверены в компании.

"Интурист" имеет действующие контракты по наземному обслуживанию гостей в данных странах, а также все возможности по продаже туров на базе авиационной перевозки в эти страны, либо продажи только наземного обслуживания, если туристы добираются сами, сообщили в компании. Таким образом, по словам ее представителя, для возобновления туристического потока каких-то особых усилий не требуется.

Куда любят ездить россияне

Горин напомнил, что традиционно Египет, ОАЭ и Мальдивы популярны среди россиян в осенне-зимний период. Он также предположил, что в дальнейшем размер установленных квот на прибытие россиян в эти страны будет увеличиваться. "Данные направления входят в перечень самых востребованных у россиян для пляжного отдыха. Тем более, что на направлениях ОАЭ и Египет в ближайшие месяцы стартует высокий туристический сезон, а это значит, что путешественники смогут насладиться на курортах этих стран теплым морем и комфортной погодой без изнуряющей летней жары", - согласны в Tez Tour.

В частности, по данным компании, каждый год среди клиентов компании наблюдается стабильный спрос на туры в Египет с перелетом в Каир с дальнейшим групповым наземным трансфером до курортов. При этом в Anex Tour отметили, что туры в Египет с регулярным перелетом через Каир не были особо востребованы для пляжного отдыха. Однако, то что Египет вошел в список первых стран доступных для выезда россиян может быть предпосылкой к потенциальному открытию и других аэропортов страны позднее, считают в компании. Что касается туров на Мальдивы и ОАЭ, то по мнению представителей компании, они пользовались стабильным спросом.

В "Интуристе" же полагают, что среди открывающихся для авиасообщения стран, действительно массовым направлением, можно считать только ОАЭ, где отдых особенно в зимний период актуален. "Мальдивы и Египет также актуальны по своим климатическим особенностям и наличию инфраструктуры, но отдых на Мальдивах всегда был довольно дорогим и от этого не массовым, а Египет - в Египет пока нельзя отправлять чартеры и летать на основные курорты, а через Каир турпоток незначительный из-за длительного внутреннего трансфера", - считают в компании.

Важным фактором, который может повлиять на спрос, также являются требования и ограничения в отношении безопасности, введенных властями стран, полагают в Tez Tour. Пока эти требования известны только в отношении Египта и Мальдив: перед приездом в эти страны необходимо пройти ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции и предоставить нотариально заверенную справку об ее отсутствии на английском языке.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как следует из сообщения пресс-службы правительства, авиакомпании смогут выполнять два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы, в Каир - три рейса в неделю. Решение открыть эти страны для международных полетов было принято исходя из того, что в них зарегистрирован относительно низкий уровень заболеваемости, а также на основании принципа взаимности.