Исследование: доходы населения в первом полугодии выросли почти в четверти регионов России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Почти в четверти регионов РФ выросли доходы населения в первом полугодии 2020 года. Максимальный рост произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (на 7,8% к первому полугодию 2019 года с поправкой на рост цен), свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza.

"Доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3,1% с учетом инфляции, однако почти в четверти российских регионов заработки и денежные поступления наоборот выросли", - говорится в исследовании.

Отмечается, что разрыв в доходах населения в разных регионах доходит до шестикратного - от 14,8 тыс. рублей в дотационных регионах до 90,4 тыс. рублей на нефтегазовом севере. В среднем по стране доходы составляют 32,3 тыс. рублей.

"Пандемия коронавируса и карантинные ограничения обрушили доходы населения. Но жители 19 регионов даже с учетом инфляции стали зарабатывать больше, еще в одном регионе доходы показали околонулевой рост. Максимальный рост доходов населения произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (на 7,8% к первому полугодию 2019 года с поправкой на рост цен), Чукотском автономном округе (+6,2%), Республике Алтай (+3,1%), Камчатском крае (+2,8%), Санкт-Петербурге и Чувашии (+2,7%), Псковской области (+2,5%), Мурманской области (+2%), Мордовии (+1,14%) и Новосибирской области (+1,06%)", - подчеркнули авторы исследования.

Кроме того, исследование показало, что сильнее всего из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упали доходы жителей Севастополя (на 14%), Дагестана (-10,6%), Северной Осетии (-8,1%), Брянской области (-7,3%), Ставропольского края (-7,14%), Краснодарского края (-7,05%), Чечни (-6,6%), Хабаровского края (-6,1%), Воронежской области (-5,9%) и Карачаево-Черкесии (-5,8%).