Власти Амурской области направят 12 млн рублей на поддержку овощеводов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Амурской области до конца года направит на поддержку фермеров, занимающихся овощеводством, 12 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.

"Министерство сельского хозяйства Амурской области ведет прием документов от аграриев региона на получение денежных средств. Объем поддержки в этом году составит 12 млн рублей. Данная мера должна положительно сказаться на повышении уровня обеспечения жителей Приамурья местной овощной продукцией", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства области Олега Туркова.

Одно из решений вопроса обеспечения жителей Приамурья собственной овощной продукцией - создание и реконструкция овощехранилищ. Фермерам предложили разработать проектно-сметную документацию, проработать вопрос кредитования их строительства, а после - обращаться за компенсацией затрат.

"Мера поддержки реализуется в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области", - уточнили в пресс-службе.