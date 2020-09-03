Мишустин назвал банковский сектор опорой российской экономики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам II съезда Ассоциации банков России. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"В непростой период новейшей истории России ваше объединение стало авторитетной площадкой для конструктивного диалога и обмена опытом между представителями банковского сообщества, финансовых компаний, государственных органов власти, общественных организаций, учеными, экспертами. Банковский сектор неизменно является опорой российской экономики. Внедрение передовых технологий, создание высокотехнологичных рабочих мест, привлечение инвестиций в реальный сектор во многом обусловлены состоянием кредитно-финансовой системы, доверием к ней со стороны предпринимателей, инвесторов и граждан", - подчеркнул премьер.

Мишустин поблагодарил российские банки за поддержку, которую они оказывают гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса, а также отметил, что благодаря конструктивному диалогу государства и банковского сообщества кредитно-финансовая система России уверенно справляется с существующими вызовами. Премьер пожелал участникам съезда плодотворной работы и взаимопонимания.

II съезд Ассоциации банков России проходит 3 сентября в Москве. Тема пленарного заседания: "Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности".