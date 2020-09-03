Титов: около половины предпринимателей в России закроются в случае второй волны пандемии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около половины российских предпринимателей будут вынуждены завершить свою деятельность в случае второй волны пандемии коронавируса, которая может привести к очередному этапу введения ограничительных мер. Такое мнение высказал в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в кулуарах Столыпин-форума.

"Мы провели опрос, из которого следует, что большинство предпринимателей оценивают шанс выживания своей компании в случае повторного введения режима самоизоляции в 50% и менее. И это небезосновательные опасения. Если вторая волна случится, будут опять закрытия (ограничения работы ряда предприятий - прим. ТАСС), и это будет сложно перенести с учетом последствий первой волны", - сказал он.

В опросе, который проводился 19 августа аппаратом бизнес-омбудсмена, приняли участие руководители свыше тысячи компаний из всех регионов РФ.

При этом Титов добавил, что бизнес рассчитывает, что второй волны все же не будет. Но если это случится, то предприниматели надеются, что "разумность и опыт властей позволят учесть те ошибки, которые были на первом этапе, и обойтись без жестких последствий для экономики - не закрываться и применять экономически обоснованные методы", добавил собеседник агентства.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме принимают участие около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.